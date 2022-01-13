Yunus Günçe, Alişan'ı ti'ye aldı

Yunus Günçe, Buse Varol ile dizilerde öpüşmediği için evlendiğini söyleyen Alişan'la alay etti.

Alişan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'evlilik' itirafı günlerdir gündemden düşmüyor. 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve çocukları Eliz ile Burak'ın annesi Buse Varol için "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" şeklinde cevap veren Alişan, tepki çekmeye devam ediyor.

Evlilik itirafıyla gündem olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Alişan'ı, oyuncu Yunus Günçe ti'ye aldı.

"BEN DE ÖPÜŞMEDİM"

Günçe, Twitter hesabından ''Ben de bugüne kadar hiçbir dizide öpüşmedim. Alişan benimle de evlenebilirmiş!'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yunus Günçe, 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş ve Survivor'da birlikte mücadele ettiği Işık Selin Kuyumcu ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.