Yüsra Geyik, fotoğraflarını paylaşmaya doyamadı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tarzıyla dikkat çekti.

Camdaki Kız'da Melisa, Arka Sokaklar dizisinde ise Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, İstanbul'da düzenlenen bir geceye katıldı.

"HARİKA BİR GECE"

Yüsra Geyik katıldığı gecede tarzıyla dikkat çekti. Beyazlar içinde poz veren Geyik "Harika bir gece bu" notuyla pozlarını paylaştı.

Yıldız detaylı ve pelerinli takımıyla poz vermeye doyamayan oyuncunun tarzı, hayranlarını ikiye böldü.

Takipçilerin bir kısmı Geyik'i çok şık bulsa da bazıları tarzını beğenmedi.