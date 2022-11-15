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    Yüsra Geyik: Komşunun kızı gibiyim

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanıdığımız Yüsra Geyik, yeni dizilerde rol alsa da eski rolünü unutturamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:37
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    Yüsra Geyik: Komşunun kızı gibiyim

    Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.

    15 yıl oynadıktan sonra Arka Sokaklar dizisinden ayrılsa da etkisinden hala kurtulamayan Yüsra Geyik, günlük hayatta seyircilerden aldığı tepkilerden bahsetti.

    "Ne zaman döneceksin"

    Hala daha sokakta ‘Zeliş’ diye seslendiklerini söyleyen Geyik, “Ben oyuncu değil de sanki komşunun kızı gibiyim. Gören ‘Ne zaman diziye döneceksin’ diye soruyor.” dedi.

    Yüsra Geyik: Komşunun kızı gibiyim #1


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