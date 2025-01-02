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Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Zeliş' karakteri ile ünlenen Yüsra Geyik, şimdilerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde rol alıyor.

Bir programa konuk olan ünlü isme 'Tüm herkesin merak ettiği, oyunculuk dünyasının en çok sorulan sorusu öpüşme sahnesi... Öpüşme sahnelerinde karşılıklı kaldığınızda ne konuşuyorsunuz?' diye soruldu.

"HİS YOK"

Yüsra Geyik 'Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun.' diyerek yanıt verdi. Sunucu, 'Ay bir de ağzı kokuyorsa...' diyerek araya girdi, Yüsra Geyik ise 'Onları hissedersin tabii. Ama başka türlü bir şey hiç olamıyor. Önceden özendiğin bir insanla bilmiyorum benim hiç başıma gelmedi. Önceden beğendiğin bir insanla belki o ana kadar gıdıklar ama sonra yine olmazsın.' diye konuştu.