Yüsra Geyik transparan elbise tercih etti! Bakan gözünü alamadı En son Aile dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, transparan elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolüyle ünlenen oyuncu Yüsra Geyik, cesur tarzıyla gündemde kendine yer bulan ünlü isimlerden.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Yüsra Geyik, önceki akşam bir geceye davetliydi.

Bakan bir daha baktı

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim, yine iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekti. Gözleri adeta şaşı eden güzel oyuncunun son paylaşımı da gündem oldu.

Transparan elbise paylaşıldı

Oyuncu, transparan elbisesiyle katıldığı geceden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımına hayranları ve sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.