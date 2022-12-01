Yüsra Geyik: Türkan Şoray kuralım yoktur

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, projelerde "Sevişmem ve öpüşmem" gibi kurallarının olmadığını söyledi.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan 32 yaşındaki Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam bir davette görüntülendi.

Şık kıyafeti ile dikkat çeken Yüsra Geyik, yeni projeler için hazırlıkta olduğunu dile getirdi.

"Tek kuralım var"

Diğer kadın oyuncular gibi kuralları olmadığını söyleyen Geyik, “Benim öyle Türkan Şoray kuralım yoktur. Tek bir kuralım var içime sinmesi.” diye konuştu.