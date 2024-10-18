Yüsra Geyik'in dekolteli gala tarzı! Payetli elbisesine yorum yağdı

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Herkesin Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle bildiği sonrasında rol aldığı Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynayan Yüsra Geyik, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Yüsra Geyik, şimdilerde de başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı film ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DERİN DEKOLTE OLMAZSA OLMAZI

Filmin galasına süper mini kırmızı ve payetli elbisesi ile katılan Yüsra Geyik, kombinini büyük küpeleri ve siyah ayakkabılarıyla tamamladı.

Derin bir dekolte tercih eden Geyik'in tarzına yorum yağdı. Güzel isim bu defa pek beğenilmedi.