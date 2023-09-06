Yüsra Geyik'in Eylül pozları 15 yıl boyunca Arka Sokaklar’da oynayarak şöhreti yakalayan Yüsra Geyik, eylül ayına özel pozlar verdi.

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Reyting rekorları kıran Arka Sokaklar’da canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde rol alıyor.

Güzelliği ve oyunculuğuyla büyüleyen Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu.

"Kırmızı eylül"

Cesur tarzını sık sık paylaşan Geyik, eylül ayına özel verdiği pozlarıyla nefes kesti. Fotoğraflarını "Kırmızı eylül" notuyla yayınlayan ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.