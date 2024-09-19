Yusuf Güney, Bakü'de konser verdi! Sahneye çıkan hayranıyla diyaloğu gündem oldu Şarkıcı Yusuf Güney, Bakü’deki konserinde sahneye çıkıp kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneden aşağı indirdi.

Haber Merkezi

Her açıklaması ve her yorumu sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bu defa Bakü'deki konserinden görüntülerle gündeme geldi.

Ünlü isim konseri için hazırlıklarını yaptığı esnada bir kadın hayranı sahneye geldi ve Yusuf Güney ile fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü şarkıcı, hayranını sahnede yanında görünce çok şaşırdı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ BU AKŞAM"

Kadın hayranının bu isteğini geri çeviren Yusuf Güney, 'Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekileceğiz, her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım' diyerek seslendi.

Ünlü ismin konserindeki bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.