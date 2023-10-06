Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istiyor Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı canlı yayında ev sahibinin kirasını 50 bin TL yapmak istediğini söyleyip Türkiye’yi terk edeceğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Son dönemde artan kira fiyatları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Öyle ki fahiş kira talepleri nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasında kavgalar meydana geliyor.

Türlü sorunların yaşandığı ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarından biri de ünlü bir ismin başına geldi.

Ev sahibine isyan etti: Kiramı 50 bin liraya çıkartmak istiyor

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı 2. Sayfa canlı yayınında ev sahibinin kirasını fahiş bir şekilde artırmak istediğini söyledi.

Güney, ev sahibinin kirasını 50 bin liraya çıkartmak istediğini ve bu yüzden de İngiltere'ye taşınacağını ifade etti.

"14 bin TL'ye tuttum, şimdi 20 bin TL'ye oturuyorum"

Güney, "Şu anda oturduğum evde benden önce oturan kişi 6 bin TL'ye oturuyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şimdi 20 bin TL'ye yakın bir kira ödüyorum. 1 buçuk yıl içerisinde oldu bu zam. Ev sahibi 'Çık evimden. 50 bin TL benim evimin değeri' diyor." dedi.

"İngiltere'ye dönüyorum"

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum. Konserler için geri gelir sonra tekrar dönerim." diyerek sözlerini sonlandırdı.