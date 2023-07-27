Yusuf Güney popüler müziği bırakıyor Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden şarkıcı ünlü şarkıcı Yusuf Güney, kariyeriyle ilgili aldığı yeni kararını açıkladı.

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"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." sözleriyle gündem olan Yusuf Güney, önceki gün Baltalimanı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Pandemi sürecinden başlayarak yaklaşık üç yıl sahnelerde yoktum. Sahnelere ara vermemin sebepleri vardı. 15 yıldır sektördeyim, bazen dinlenmen gerekiyor. Dönemsel bıkkınlığım oldu." dedi.

"Hayvanlar bile müzikle sakinleştiriliyor."

Popüler müziği bırakacağını duyuran ünlü isim, "41 yaşıma geldiğimde popüler müziği bırakacağım. Çok farklı ve özel bir müzik yapacağım. Osmanlı'da müzikle şifa verme vardı ama artık kullanılmıyor. Bunun üzerine gideceğim. Hayvanlar bile müzikle sakinleştiriliyor.

Müziğin gücü inanılmaz. Bir sene daha popüler müzikle karşınızda olacağım ama sonrası dediğim gibi olacak." ifadelerini kullandı.

"Ben alim değilim"

Geçtiğimiz aylarda çokça konuşulan astral seyahat hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki şarkıcı, "Ben alim ya da derviş değilim. Bu durum ruhsal bir deneyim ve ispatlayamazsın. Dalgaya alınacak bir durum değil. Eleştirilerin yanında destek ve tebrikler de oldu.2023 yılında neler olduğunu gördünüz.

Bunlar daha başlangıç. İnsanlarla bu durumumu paylaşmak istedim ama erken davranmışım, onu anlamış bulundum." cevabını verdi.