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Müzik kariyerinden çok astral seyahatleriyle konuşulan olan şarkıcı Yusuf Güney, şu sıralar ilginç açıklamalara imza atıyor.

"DOĞAL AFETLERLE İLGİLENECEĞİZ"

Ünlü isim şimdi de 2025'te bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Magazin Burada muhabirine konuşan Güney, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Güney, farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ifade etmişti.