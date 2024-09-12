Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve şu sıralar anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

Haber Merkezi

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ay Trabzon'a gitti.

Eşinin memleketinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Pamuk, herkesin de beğenisini kazandı.

Güzel isim şimdi ise ilk kez anne olmaya hazırlanıyor...

BEBEK GÖRÜNDÜ

4 ay evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın bebek beklediği öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan Pamuk, sosyal medya hesabından ilk karelerini yayınladı.

Ünlü ismin hayranları pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutarak, tebrik mesajları da yazmayı ihmal etmedi.

Pamuk, geçtiğimiz günlerde bir hayranı tarafından görüntülenmiş ve hamile olduğu da bu şekilde ortaya çıkmıştı.