Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk evlendi! Instgaram'daki soyadı değişikliği dikkat çekti

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Futbol hayatını Fransa'da sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, uzun süren ilişkilerini evlilikle sonuçlandırdı.
Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çiftten flaş bir hamle geldi. Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı.
'Melisa Aslı Yazıcı'
Pamuk profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak değiştirdi. Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği de ortaya çıktı.
Melisa Aslı Pamuk'un rol aldığı projelerin galalarına Fransa'dan gelmemesi çok konuşulmuştu.
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