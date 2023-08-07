Yusuf Yazıcı'dan Melisa Aslı Pamuk itirafı geldi

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Ekranların güzel oyuncularından Melisa Aslı Pamuk, iş hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da konuşulan bir isim.
Kalp koydu
Dönem dönem ünlü isimlerle adı anılan Pamuk'un bir süredir adı Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu.
Şu sıralar Fransız takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un fotoğrafını kalp koyarak paylaştı. Böylelikle ikili arasındaki aşk haberleri belgelenmiş oldu.
Son olarak Fox TV'de yayınlanan EGO dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, haftalardır hakkında çıkan aşk iddiasını gizliyor hiçbir açıklamada da bulunmuyordu.