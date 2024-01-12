Yusuf Yazıcı'dan Melisa Aslı Pamuk'a büyük jest! 13 bin Euro'luk saat aldı Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a yeni yıl hediyesi olarak 13 bin Euro yani yaklaşık 425 bin TL'ye Rolex marka saat aldı.

ensonhaber.com

İlişkilerinin başladığı günden beri magazin günden düşmeye Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aşkı doludizgin devam ediyor.

Sevgilisi Yazıcı'nın Lille'de top koşturmasından dolayı, Türkiye- Fransa arası mekik dokuyan Melisa Aslı Pamuk, ne işlerini aksatıyor ne de aşkından ödün veriyor.

Son dönemde yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü çift, aşklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor. İkili, birbirlerine karşılıklı jestler de yapıyor.

425 bin TL

Yeni yıl için sevgilisi Pamuk'a lüks bir hediye alan Yazıcı, adeta kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü saat markasından sevgilisine bir hediye alan Yazıcı, bu saat için 13 bin Euro yani yaklaşık olarak 425 bin TL ödedi.

Pamuk ise sosyal medyadan yeni saatini sergiledi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan 32 yaşındaki güzel, ilişkisi hakkındaki soruyu, "Hayatımda her şey güzel gidiyor. Özel hayatım ile ilgili çok konuşmak istemiyorum" diyerek geçiştirmişti.