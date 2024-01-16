Uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, davetlerde boy göstermeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Özen, yüzündeki değişimle geceye damga vurdu.
Başarılı ismin, estetik yaptırdığı ve yüzündeki şişliğin bundan kaynaklı olduğu görüldü.
Bu konuya sosyal medya hesabından çektiği bir video ile yanıt veren Özen, estetik yaptırdığı iddialarını yalanladı. Özen, gözlerinden bir operasyon geçirdiğini kaydetti.
"Yüzüme işlem yapılmadı"
Özen, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
Herkese merhabalar...
Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış: “Gökhan yüzünle ilgili geçirdiğiniz ameliyatla ilgili” Dün ödül törenine gidiyorum, orada basındaki bir arkadaşımız, filtreyi basıyor ekrana.
Açı yakalamış, kontrastı falan abartmış, videoyu editliyor. Yüzümde hiçbir şey yok, hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerime bir operasyon geçirdim. O da sağlık amaçlı, mecburen geçirdim. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız.
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