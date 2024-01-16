Yüzündeki değişim gündem olmuştu! Gökhan Özen'den estetik açıklaması geldi Katıldığı bir ödül töreninde yüzündeki değişimle dikkati çeken ve estetik yaptırdığına yönelik iddialarla gündeme gelen Gökhan Özen, sosyal medyadan açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, davetlerde boy göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Özen, yüzündeki değişimle geceye damga vurdu.

Başarılı ismin, estetik yaptırdığı ve yüzündeki şişliğin bundan kaynaklı olduğu görüldü.

Bu konuya sosyal medya hesabından çektiği bir video ile yanıt veren Özen, estetik yaptırdığı iddialarını yalanladı. Özen, gözlerinden bir operasyon geçirdiğini kaydetti.

"Yüzüme işlem yapılmadı"

Özen, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: