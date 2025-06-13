Yüzünü gerdirmişti! Şarkıcı Cenk Eren'in son hali gündem oldu

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Şimdilerde 58 yaşında olan Cenk Eren, yaptırdığı yüz germe ameliyatı ile konuşulmaya devam ediyor.

ESTETİKLİ CENK

Bakımlı erkek şarkıcılardan Eren, son hali ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

BEĞENİLDİ

Operasyon sonrası ödemli haliyle objektiflere yansıyan Eren, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. İyileşme sürecini başarıyla tamamlayan sanatçının yeni hali oldukça beğenildi.

"BÖYLE GÖRÜNMEK İSTEDİM"

Ocak 2025’te yaptığı bir paylaşımda, yüz germe estetiğine dair net bir açıklama yapan Eren, şöyle konuşmuştu:

“Bana dediler ki ‘Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?’ Cevap veriyorum: Böyle görünmek için. Saygılar, sevgiler.”