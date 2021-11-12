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    Zafer Algöz: Kaliteli oyuncu iyi para eder

    Kaliteli oyuncuların piyasada her zaman değerli olduğunu belirten usta oyuncu Zafer Algöz, "Kaliteli oyuncu her zaman iyi para eder" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 00:20
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 00:40
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    Zafer Algöz: Kaliteli oyuncu iyi para eder

    Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'nda bir ayakkabı mağazasında objektiflere yansıdı.

    Mağaza sahibi yakın arkadaşıyla ayaküstü kahve içerken görüntülenen Algöz, Cem Yılmaz'ın dijital platform için çektiği ve kendisinin de rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2022'nin Nisan ayında yayınlanacağını söyledi.

    "KALİTELİ OYUNCU İYİ PARA EDER"

    Dijitalde rol alan oyuncuların az kazanıp kazanmadığı sorusuna ilginç bir yanıt veren Algöz, iyi işlerin iyi oyuncularla olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

    "Orada istediğin zaman seyrediyorsun. Kaliteli yapımlar kaliteli isimlerle oluyor, kaliteli oyuncularla çalışmak istiyorsan, kaliteli oyuncu iyi para eder her zaman, şartları böyle bu işin"

    Zafer Algöz: Kaliteli oyuncu iyi para eder #1

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