Zafer Algöz, otopark ücretlerine isyan etti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, artık otomobil kullanmadığını açıkladı.

En son Üç Kuruş dizisinde Nezih karakterine hayat veren 60 yaşındaki usta oyuncu Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Algöz, aldığı yeni kararları açıkladı.

"TAKSİYLE GİDER GELİRİM"

Vale ve otopark ücretlerinin pahalı olmasından otomobil kullanmayı bıraktığını söyleyen oyuncu Zafer Algöz, "Araç muayene gittik, yanlışlıkla başına bir rakamı yazmayı unutmuşlar. Bir hata yüzünden üç gündür uğraşıyorum.

"ARABA BELA"

Ben genelde pek araba kullanmam, İstanbul'da kullanmak belalı iş, aldığın zaman bela alıyorsun. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun iki saat duruyorsun, adam '100 TL ver' diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?" şeklinde konuştu.