Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri yorumuna ünlü isimler tepki gösterdi

Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri yorumuna Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ile Aleyna Tilki'den yanıt geldi.

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı Erşan Kuneri dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

"Gibi esintisi var"

Usta oyuncu Zafer Algöz, sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti. "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna yanıt veren Zafer Algöz şaşırttı.

"2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek"

Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Gibi'nin İlkan'ı cevap verdi

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ise bu sözlerin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılınç, paylaşımında "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Aleyna da sessiz kalmadı

Şarkıcı Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri hakkındaki düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Tilki "Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yigit’in çok easy bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çooook güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Algöz'ün Gibi dizisi hakkında yazdıklarına sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı da cevap verdi. Sabacı, usta oyuncuya diyet tavsiyesinde bulundu:

"Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olacak."

Cem'den Osman'a da cevap var

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma ise "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

Yılmaz paylaşımında "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" ifadelerini kullandı.