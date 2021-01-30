Zafer Ergin karakolda ifade verdi

Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri Rıza Soylu karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı ve Rıza Baba karakterine can veren Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

ÇOK BAĞIRIP ÇAĞIRINCA ŞÜPHELENDİM

Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

EMNİYET: SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZE SORUYORLAR

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” demişti.