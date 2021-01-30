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    Zafer Ergin karakolda ifade verdi

    Zafer Ergin karakolda ifade verdi

    Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri Rıza Soylu karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 12:54
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    Arka Sokaklar dizisinin yıldızı ve Rıza Baba karakterine can veren Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

    78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

    ÇOK BAĞIRIP ÇAĞIRINCA ŞÜPHELENDİM

    Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

    EMNİYET: SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZE SORUYORLAR

    Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” demişti.

    Zafer Ergin karakolda ifade verdi #1

    Zafer Ergin karakolda ifade verdi #2

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