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    Zara: 8 yaşında ilk albümüm çıktı

    7 yaşında şarkıcılığa başladığını söyleyen Zara, ilk abümünü de 8 yaşında çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 10:40
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    Zara: 8 yaşında ilk albümüm çıktı

    Zara’nın ‘Neşecik’ adıyla ilk albümünü 8 yaşında yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip 1 milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

    Zara o yılları şöyle anlattı:

    "KENDİMİ MADONNA HİSSEDERDİM"

    “Annem, Neşe Karaböcek hayranıydı. O yüzden ismimi Neşe koydu. 8 yaşında ilk albümüm çıktı: ‘Neşecik’. Çok sattı. İmza gününde Madonna gibi hissederdim. Sek sek oynamaya çağırırlardı ‘Hayır, gelemem’ derdim. Hepimizin bir hikayesi var ama ‘Neşecik’ geçmişte kaldı.

    "ANNEM BİLE ZARA'YA ALIŞTI"

    45 yaşındaki şarkıcı, kendisine Zara ismini Koray Kasap’ın koyduğunu söyledi: “Koray Kasap, stil danışmanlığımı yaparken global bir ismim olmasını istedi. Kıyameti kopardım. Ama ikna ettiler. O günden sonra Neşe Zara oldum. Annem bile ‘Zara’ diyor.”

    Zara'nın Neşecik olduğu yıllar - 1988 ViDEO

    Zara: 8 yaşında ilk albümüm çıktı #1Zara: 8 yaşında ilk albümüm çıktı #2

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