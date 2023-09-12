Zara: Aşk kadınıyım Halk ve fantezi müziğinin sevilen sesi Zara, konser öncesi felsefe yaptı.

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Ürgüp Belediyesi tarafından bu sene 51'ncisi düzenlenen Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali'nde Zara konser verdi.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Zara, ilginç açıklamalarda bulundu.

Felsefeyi çok sevdiğini ve gün doğumundan gün batımına her şeyi sorguladığını dile getiren Zara, "Felsefenin içinde eksik olan tek şey aşk. Yani o aşkın içini nasıl neyle doldurursanız. Ben hâlâ doldurmaya çalışanlardanım. Okyanusta da yüzüyorum dersiniz, havuzda da, hatta dizine kadar gelen suda bile yüzdüğünüzü sanabilirsiniz." dedi.

"Kesinlikle aşk kadınıyım"

"Aşk kadını mısınız?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Kesinlikle aşk kadınıyım. Yalnız aşkın tanımı herkes için farklı. Aşkın tanımı biraz önce verdiğim örneği dikkate alırsak senin ne kadar büyük bir balık olduğun ve nereye sığdığınla alakalı." yanıtını verdi.

Güzelliğinin sırrını 'kendi yaşını yaşamak' olarak nitelendiren Zara, "Herkesin bir demlenme süreci var." ifadelerini kullandı