Zayn Malik, Gigi Hadid ile barışmak istiyor

Dünyanın en ünlü isimlerinden Zayn Malik ve Gigi Hadid çifti, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz yıl kızları Khai'yi kucaklarına alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Malik hakkında, yeni bir iddia ortaya atıldı.

ZAYN İÇİN İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Ayrılığın ardından Zayn Malik'in çalıştığı plak şirketi de şarkıcının işine son vermişti. Malik'in şimdilerde, ünlü modele kendisini affetmesi ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvardığı öne sürüldü.

ANNE İSTEMİYOR

Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun, kızının Malik'e geri dönmesi olduğu konuşuluyor.