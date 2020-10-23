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    Zehra Çilingiroğlu: Beni bir de kalabalık ortamlarda görün

    sürekli maskesiz görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, bu konuya bir açıklama getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 09:28
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    Zehra Çilingiroğlu: Beni bir de kalabalık ortamlarda görün

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    "BENDEN DİKKATLİSİ YOK"

    Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de maskesiz yürüyüş yaparken görüntülenen ve “İnsanlara yaklaşmıyorum” açıklamasıyla tepki çeken Çilingiroğlu, konuya şöyle açıklık getirdi:

    “Arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz.”

    Zehra Çilingiroğlu: Beni bir de kalabalık ortamlarda görün #1

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