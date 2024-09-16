Haber Merkezi

Annesi ve babası ile Kaya Çilingiroğlu gibi spora düşkün biri olan Zehra Çilingiroğlu'ndan yeni haberler var.

Hülya Avşar'ın kendi gibi başarılı biricik Zehra, spordaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Babası gibi golf sporuna ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu.

GURUR PAYLAŞIMI

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, kızlarının gurur gününü sosyal medya hesaplarından paylaştı: 'Zehra, Kemer Country Club Emirates İstanbul Golf Cup Birincilik kupası!'

"ŞAMPİYON"

Kaya Çilingiroğlu da kızı Zehra'nın birinciliğini sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına, 'Şampiyon' notunu ekledi.

ensonhaber icon
Çağla Pınar Yılmaz
Editör