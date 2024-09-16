Haber Merkezi
Annesi ve babası Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu gibi spora düşkün biri olan Zehra Çilingiroğlu'ndan yeni haberler var.
Hülya Avşar'ın kendi gibi başarılı biricik kızı Zehra, spordaki başarısını bir kez daha kanıtladı.
Babası gibi golf sporuna ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu.
GURUR PAYLAŞIMI
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, kızlarının gurur gününü sosyal medya hesaplarından paylaştı: 'Zehra, Kemer Country Club Emirates İstanbul Golf Cup Birincilik kupası!'
"ŞAMPİYON"
Kaya Çilingiroğlu da kızı Zehra'nın birinciliğini sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına, 'Şampiyon' notunu ekledi.
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