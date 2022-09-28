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    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da

    Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:05
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    30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılan küçük bir nikah töreniyle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haberler gelmeye devam ediyor.

    Mehmet Zehra'ya kaldı

    5 ay süren evlilikten sonra olaylı bir ayrılık yaşayan Mehmet Dinçerle, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan Mehmet Dinçerler'in Rodos'ta  Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatil yaptığı ortaya çıktı.

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan da #1

    Takılar Hadise'nin oldu

    Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Dinçerler'in avukatı mahekemeye verdiği dilekçede  müvekkilin 'özgürlük kısıtlayıcı eş' gibi lanse edildiğini ancak Hadise'nin yanında olma isteklerini karşılıksız bıraktığını dile getirdi. Avukat ayrıca; düğünde hediye edilen tüm takıların Hadise'ye bırakıldığını söyledi.

    Hadise hala ağlıyor

    Eylül ayının başında verdiği bir konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlayan Hadise, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan da #2

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan da #3

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    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan da #6


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