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    Zehra Çilingiroğlu: Maskemi takıyorum

    Yanlış anlaşıldığını söyleyen Zehra Çilingiroğlu, kalabalık ortamlarda maskesini taktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 07:43
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:19
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    Zehra Çilingiroğlu: Maskemi takıyorum

    Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

    Daha önce sahilde maskesiz görüntülenen ve gerekçe olarak “İnsanlara yaklaşmıyorum.” diyen Çilingiroğlu, bu kez kurallara uydu.

    "KURALLARA UYUYORUM"

    Geçitğimiz günlerde yanlış anlaşıldığını söyleyen Çilingiroğlu, “O gün sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de kurallara uyuyor, maskemi takıyorum.” dedi.

    Zehra Çilingiroğlu: Maskemi takıyorum #1

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