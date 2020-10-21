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- Zehra Çilingiroğlu: Sahilde maskeye gerek yok
Zehra Çilingiroğlu: Sahilde maskeye gerek yok
Sahilde yürüyüş yapan Zehra Çilingiroğlu, açık havada maske takmadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 11:00
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.
Sahilde yürüyüş yapan Çilingiroğlu’nun maske takmaması dikkat çekti.
"İNSANLARDAN UZAK DURUYORUM"
Çilingiroğlu, maskesini soran muhabirlere “Sahilde yürüdüğüm için mesafemi koruyorum gerek yok yani. İnsanlardan uzağım, kimseye yaklaşmıyorum.” dedi.