Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ayrıldı mı? Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Ayrılık iddiasıyla gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zehra Çilingiroğlu ayrıldı mı? Kadayıfçıoğlu kimdir?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile görüntülendi.

Lüks araçtan inerek kahve alan ikili gazetecileri görünce panikledi.

Araçtan inen Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermeyince, akıllara 'Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?' sorusu geldi.

Peki, Zehra Çilingiroğlu ayrılık ile ilgili bir açıklama yaptı mı? İşte ayrılık iddialarının cevabı...

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN AYRILIK İDDİALARINA VERDİĞİ CEVAP...

Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrıldığı iddialarına karşı sessizliğini koruyarak, muhabirlere teşekkür etmekle yetindi.

Öte yandan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile sevgili olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun özel yaşamı ve kariyerini merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN MESLEĞİ NEDİR?

Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte. İşte, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ayrıntılar...

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu Zehra Çilingiroğlu ilişkisinin ardından gündemde yer alıyor.

Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır.