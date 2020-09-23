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    Zehra Çilingiroğlu, teyzesiyle gezmelerde

    Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 12:47
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    Zehra Çilingiroğlu, teyzesiyle gezmelerde

    Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar'la birlikte Bebek'te görüntülendi.

    Habertürk'te yer alan habere göre, lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panik yaptı.

    ADINI ANMADI

    Aracından inerek, kahve almak isteyen Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermedi.

    Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Çilingiroğlu, "Teşekkür ederim arkadaşlar, kolay gelsin" diyerek, kahve almak için sıraya girdi.

    Zehra Çilingiroğlu, teyzesiyle gezmelerde #1

    Zehra Çilingiroğlu, teyzesiyle gezmelerde #2

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