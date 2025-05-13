Zehra Güneş Amerika'da! Tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyerindeki başarıyla hem de güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada da aktif olan Güneş, sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu yurt dışında aldı.

"İLK DURAK"

Instagram hesabından tatiline dair kareleri paylaşan Güneş, “İlk durak: Kaliforniya” notunu düşmeyi ihmal etmedi. Zehra Güneş’in ABD’de çektiği fotoğraflar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Zehra Güneş'e, tatilinde Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın yıldız ismi Melissa Vargas eşlik etti.