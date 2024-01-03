Zehra Güneş'in sosyal medya paylaşımına yorum yağdı! "İstediniz, kıramadım" VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

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Voleybolun yıldızları arasında yer alan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle tatilden pozlarını paylaşan Zehra Güneş, şimdi ise voleybolcu arkadaşı Beliz Başkır ile kamera önüne geçti.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisiyle en çok takip edilen voleybolculardan olan Güneş "Çok istediniz kırmadım" notuyla arkadaşıyla eğlendiği anlardan karelerini paylaştı.

Zehra büyüledi

Ebrar Karakurt, arkadaşlarına "Benim fav ikili" yorumunda bulunurken Zehra Güneş'e hayranlarından da yorum yağdı.

Yeni yıla özel kırmızı elbisesiyle büyük beğeni alan Zehra Güneş'e "Elbisen yakıyor", "Elbiseyle boydan foto at", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.