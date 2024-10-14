Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Filenin Sultanları, Melissa Vargas'ın doğum gününü kutladı.

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Zehra Güneş, yakın arkadaşı Melissa Vargas için bir doğum günü partisi düzenledi.

MELİSSA İÇİN PARTİ

Eğlenceli anların yaşandığı organizasyonda katılanlara, Melissa Vargas dövmesi yapıldı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de kutlamaya katıldı.

KÜBA GİBİ

Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş, çılgınlar gibi eğlendi. Filenin Sultanları geceye özel tarzlarıyla dikkat çekti.

Zehra Güneş, Küba partisinde güzelliğiyle yine adından söz ettirdi. Zehra'ya sosyal medyada yorum yağdı.