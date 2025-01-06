Zendaya, parmağındaki dev elmas yüzükle 2025 Altın Küre Ödülleri'ne katıldı

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Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya, 2025 Altın Küre Ödülleri yine gündeme damgasını vurdu.

Luca Guadagnino’nun Challengers filmindeki rolüyle aday gösterilen Zendaya, gecede ödül alamasa da en çok konuşulan ünlülerden oldu.

DEV ELMAS

Dünyaca ünlü bir markanın tasarım elbisesi elbisesi ve yeni bob saç modeli kesinlikle dikkatleri üzerine çekerken, herkesin konuşmasını sağlayan şey ise sol elindeki göz kamaştırıcı yüzüğüydü.

NİŞAN İDDİASI

Zendaya'nın ödül törenine dev bir pırlanta yüzükle katılması Tom Holland ile nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.

28 yaşındaki Zendaya ve Holland, 2021'den beri sevgili.