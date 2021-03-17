Zerrin Özer, 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlattı.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan programına konuk oldu.

Programda, yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası da gündeme geldi.

Sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Bir de gönül yaptım. Tülay ablamın ikimiz bir fidanız ve gönül ile zaten köşeyi döndü.

"AMERİKA'DA ŞATOLAR ALDI"

Amerika'da şatolar aldı. Ama biz ne beş kuruş ne bir şey. En çok satan iki albüm yaptı, fareler geziniyordu ofisinde.

"ORHAN GENCEBAY'IN ADINI BİLE SÖYLEMİŞLERDİ"

İsmini ilk defa yayınladınız. 'Yapımcı' diye bile geçmiyordu. Bir ara saygı duyduğum, sevgili halkımla beni birleştiren Orhan Gencebay'dı. Onun adını bile söylemişlerdi.





"ESKİDEN BÖYLE İĞRENÇ DEĞİLDİ"

Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Muhafazakar bir ailem vardı. Şimdiki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti.

"ÜSTÜMDE 180 KİLO ADAM"

Bir gün başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum.

"SUSMAM LAZIM"

Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize Abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar, kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum.





"ANNEM BENİ TOKATLADI"

Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan. Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun herhalde' dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor. Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler.

"KİMSEYE BAKAMIYOR ZERRİN"

Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. 'Bunu içinden atman gerekiyor' dedi. Diyorlardı ya 'Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor' Kimseye bakamıyor ki Zerrin."