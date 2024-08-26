Zerrin Özer: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum dedim, linç edildim Sağlık durumundan yeni projelerine kadar birçok konuda konuşan Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediği dönemde uğradığı linç yüzünden psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

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Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, hayatına dair çok önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık durumu, aşk hayatı ve yeni projelerine kadar birden fazla konuda konuşan Özer, verdiği röportajda Gazze'de yaşananları da unutmadı.

Gazze için her gün dua ettiğini söyleyen Özer, daha sonra sözü sanat camiasının vefasızlığına getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ, LİNÇ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için uğradığı linçten de bahseden Zerrin Özer, Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık’a konuştu ve şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ VE VEFALI BİRİSİ"

Ben insanları makam veya mevkilerine göre ayırmam. İyi mi kötü mü diye bakarım. Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan. Sağlık problemi yaşadığım süreçte benimle yakından ilgilendi.



Bu benim için çok önemli. Geçmişte Cumhurbaşkanımızı seviyorum dediğim için çok ağır linçe uğradım. Ben menfaatçi bir insan değilim. Hayatım boyunca menfaatlerime göre davranmadım. Samimiyet çok önemli.

"KONSERLERİM İPTAL EDİLDİ"