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    Zerrin Özer gençleşti

    Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 14:51
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    Zerrin Özer gençleşti

    Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

    İMAJ YENİLEDİ

    Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.

    Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına çok sayıda yorum yazdı.

    SEDA SAYAN BEĞENDİ

    Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

    Zerrin Özer gençleşti #1

    Zerrin Özer gençleşti #2Zerrin Özer gençleşti #3

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