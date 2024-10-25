Şarkıcı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Önceki gün bir törenine katılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldı. Özer, ödülünü alırken sevenlerini üzecek bir haber verdi.

66 yaşındaki ünlü şarkıcı, beynindeki iki damarda daralma olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"SENDELEYEREK YÜRÜYORUM"

"Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim."