Zeynep Alkan bikinili poz paylaştı Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Alkan, bikinili pozlarıyla olay oldu.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Survivor Zeynep Alkan, cesur pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Zeynep Alkan, büyük beğeni topladı. Genç ismin paylaşımlarına takipçilerinden adeta beğeni yağdı.

580 bin takipçi

Survivor yarışmasındaki başarılı parkur performansı ile adından söz ettiren Zeynep Alkan kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yarışma sonrası sosyal medyada oldukça aktif olan Zeynep Alkan, Instagram'da 580 bin takipçiye ulaştı.