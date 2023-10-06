Zeynep Alkan Hollandalı sevgilisinden ayrıldı Ünlü oyuncu Zeynep Alkan ve Hollandalı sevgilisinin 2 yıllık aşkı sona erdi.

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İzleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ünlü isimlerden olan ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başarmış ve sonrasında sakatlık geçirmişti.

"İki defa ameliyat oldum." diyen Alkan, işleri dolayısıyla Türkiye’ye döndüğünü söyledi.

"Yaz benim için sakin geçti"

Ünlü oyuncu, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile de ayrıldığını açıkladı. 'Survivor' yarışmasında elinden sakatlanan oyuncu, "İki defa ameliyat oldum. Sonunda toparladım ve iyileştim. Sakatlığımdan dolayı yazın çok bir şey yapamadım. Sakin geçti. Ailemle zaman geçirdim." dedi.

Bir dönem Hollanda'ya yaşayan Alkan, "Temelli Türkiye'ye geldim. Yurt dışında bir ayağım olacak ama burada yapacaklarım olduğu için artık geldim.

Hollandalı sevgilimden de ayrıldım. İş ve kariyerime aşığım." dedi.