Zeynep Alkan, 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etti

Yüzünün son halini paylaşan Zeynep Alkan, tedaviye başladığını açıkladı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan, bu sefer de yüzündeki sivilcelerden dolayı konuşulmaya başlandı.

"BENİM GERÇEĞİM"

Yüzünde çıkan sivilcelerden dolayı tedavi görmeye başlayan Alkan, Instagram hesabından yayınladığı videoda son halini gösterdi. Yaşadığı süreçten bahseden Alkan, "Sivilce delilerce cildimde çıktı ve çok ağrıyor, çok kaşınıyor. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bir tedavi süresindeyim. Özgüvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum. Hepimizin sivilcesi olabilir. Güzellik yüzde değil içtedir. Bu da şu an benim gerçeğim" dedi.

Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına da sitem eden genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

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"BİR SİMÜLASYONUN İÇİNDEYİZ"

"Sosyal medyada her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşarak birbirimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Instagram'da bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Ben de aynı şekildeyim."