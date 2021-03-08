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- Zeynep Alkan: Önce kariyer yapacağım
Zeynep Alkan: Önce kariyer yapacağım
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 'Önce iş sonra evlilik' dedi.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 13:08
- Güncelleme : 08.03.2021 - 13:12
Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan; 14 Şubat'ta Amsterdam'a giderek 1.5 yıldır aşk yaşadığı Hollandalı Wesley Pabis'i ziyaret etmişti.
Bebek'te kameralara yansıyan Zeynep Alkan, Hollandalı erkek arkadaşı Wesley Papis ile mutlu olduklarını söyledi.
"ÖNCE KARİYERİM"
Alkan, evlilik soruları karşısında ''Şu an ilişkimiz çok güzel gidiyor. Önce kariyerim.'' ifadelerini kullandı.