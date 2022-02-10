Sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlar yapan Zeynep Alkan, burçlara el attı.

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün yurt dışında yaşayan 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlara kısa bir ara verdi.

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Alkan, son zamanlarda yaptığı burçlarla ilgili kısa videolarla dikkat çekmeye başladı.

"SARHOŞ BURÇLAR"

En son 'Seni sevmiyorum dendiğinde buçlar ve Burçlar sarhoş olduğunda' adlı iki video paylaşan Alkan, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bu arada Zeynep Alkan, ikizler burcu.

Zeynep Alkan'ın sarhoş burçlar paylaşımı VİDEO

