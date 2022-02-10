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    Zeynep Alkan'ın sarhoş burçlar paylaşımı

    Sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlar yapan Zeynep Alkan, burçlara el attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 14:20
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    Zeynep Alkan'ın sarhoş burçlar paylaşımı

    Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün yurt dışında yaşayan 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlara kısa bir ara verdi.

    Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Alkan, son zamanlarda yaptığı burçlarla ilgili kısa videolarla dikkat çekmeye başladı.

    "SARHOŞ BURÇLAR"

    En son 'Seni sevmiyorum dendiğinde buçlar ve Burçlar sarhoş olduğunda' adlı iki video paylaşan Alkan, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bu arada Zeynep Alkan, ikizler burcu.

    Zeynep Alkan'ın sarhoş burçlar paylaşımı VİDEO

    Zeynep Alkan ın sarhoş burçlar paylaşımı #1

    Zeynep Alkan ın sarhoş burçlar paylaşımı #2


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