Zeynep Alkan, son olarak, TikTok'ta paylaştığı videoyla dikkat çekti.

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün yurt dışında yaşayan 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Instagram ve TikTok hesaplarını aktif olarak kullanan Alkan, son olarak bir dans videosunu paylaştı.

Alkan'ın TikTok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

Zeynep Alkan'ın TikTok videosu - Video

OKUL BİTTİ

Alkan, 2017’de İtalya- Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk bölümüne başlamış, daha sonra eğitimine bir süre Hollanda-Amsterdam’da devam etmişti. Hatta sevgilisi Wesley Pabis ile burada tanışmışlardı. Pandemi yüzünden zaman zaman ara verse de okulun son yılında tekrar İtalya’ya dönen Alkan geçtiğimiz aylarda hem de doğum gününde mezun oldmuştu.