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    Zeynep Alkan'ın TikTok videosu

    Zeynep Alkan, son olarak, TikTok'ta paylaştığı videoyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 07:21
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    Zeynep Alkan'ın TikTok videosu

    Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün yurt dışında yaşayan 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Instagram ve TikTok hesaplarını aktif olarak kullanan Alkan, son olarak bir dans videosunu paylaştı.

    Alkan'ın TikTok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

    Zeynep Alkan'ın TikTok videosu - Video

    OKUL BİTTİ

    Alkan, 2017’de İtalya- Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk bölümüne başlamış, daha sonra eğitimine bir süre Hollanda-Amsterdam’da devam etmişti. Hatta sevgilisi Wesley Pabis ile burada tanışmışlardı. Pandemi yüzünden zaman zaman ara verse de okulun son yılında tekrar İtalya’ya dönen Alkan geçtiğimiz aylarda  hem de doğum gününde mezun oldmuştu.

    Zeynep Alkan ın TikTok videosu #1

    Zeynep Alkan ın TikTok videosu #2Zeynep Alkan ın TikTok videosu #3Zeynep Alkan ın TikTok videosu #4

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