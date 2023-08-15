Zeynep Bastık ayaklarını gizledi Tatilden mayokinisiyle poz veren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ayaklarını sakladı.

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Eskiden konserlerinden kalan boş günlerini Urla’da evinde geçiren Zeynep Bastık, artık işletmeci sevgilisi Ali Can Ayyıldız’ın işi nedeniyle sık sık Bodrum’a gidiyor.

Artık ayaklarını göstermiyor

Şarkıcı, dün plajda bikiniyle poz verdi. Ancak ayaklarını göstermedi. Bunun nedeni de sık sık ayaklarına övgüler düzen ve fotoğraflarını paylaşan takipçileri.

Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.