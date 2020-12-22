Zeynep BastIk: Beni sahneden indirdiler

Şeftaliye tiki olduğunu söyleyen şarkıcı Zeynep BastIk, lise yıllarında yaşadığı bir olayı anlattı.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bastık, ‘Lise yıllarında yaptığın en çılgınca şey neydi?’ sorusuna verdiği yanıtla güldürdü.

"ŞEFTALİ ZEYNEP"

Lise yıllarında şeftaliden hoşlanmadığını söyleyen Bastık, “Müzik grubunun solistiydim. Okulda konserimiz vardı. Bir anda arkadaşlarım birlik olup ‘Şeftali Zeynep’ diye tezahürat yapıp beni sahneden indirmişlerdi” dedi.