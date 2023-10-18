Zeynep Bastık, beyaz sütyeniyle spor salonundan poz verdi Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak sütyenli spor pozuyla hayranlarını mest etti.

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Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda doğa ile iç içe yaşayabilmek için Urla'dan ev almıştı.

Çok yoğun çalışan konserden konsere koşan Zeynep Bastık, evinin keyfini her zaman çıkaramıyor.

Ticarete de atılan Zeynep Bastık konserden kalan zamanlarını sevgilisiyle geçirirken sporunu da asla aksatmıyor.

Ayna selfie'si

Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı son olarak spor salonunda ayna selfie'si yaptı. Beyaz sütyeni ve taytıyla fiziğini sergileyen Zeynep Bastık hayranlarını yine mest etmeyi başardı.