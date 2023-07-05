Zeynep Bastık bikinili pozlarını paylaştı
ensonhaber.com

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl beyaz bikinisiyle çektirdiği pozları bugün sayfasından yayınladı.

Haftaya yenileri geliyor

Beyaz bikinisi ve mavi pareolu pozlarıyla beğeni toplayan Zeynep Bastık, paylaşımına ''Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim'' notunu düştü.

Zeynep Bastık bikinili pozlarını paylaştı

Bastık'ın geçtiğimiz yazdan kalma pozlarına sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Zeynep Bastık bikinili pozlarını paylaştı

Efe Çelik'le anılıyor

hayatıyla merak uyandıran Zeynep Bastık'ın bir süredir meslektaşı Efe Çelik ile beraber olduğu konuşuluyor. Efe Çelik'in adı daha önce ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Bastık'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi var.