Zeynep Bastık bikinili pozlarını paylaştı Pop müziğin popüler ismi Zeynep Bastık, Instagram hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle ilgi odağı oldu.

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl beyaz bikinisiyle çektirdiği pozları bugün sayfasından yayınladı.

Haftaya yenileri geliyor

Beyaz bikinisi ve mavi pareolu pozlarıyla beğeni toplayan Zeynep Bastık, paylaşımına ''Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim'' notunu düştü.

Bastık'ın geçtiğimiz yazdan kalma pozlarına sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Efe Çelik'le anılıyor

Aşk hayatıyla merak uyandıran Zeynep Bastık'ın bir süredir meslektaşı Efe Çelik ile beraber olduğu konuşuluyor. Efe Çelik'in adı daha önce ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Bastık'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi var.